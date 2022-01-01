Стало известно, почему Тотовицкий принял предложение «Колоса», а не «Динамо»

Бывший полузащитник «Десны» Андрей Тотовицкий подписал контракт с «Колосом». 28-летний хавбек перешел в ковалевский клуб на правах свободного агента. По информации СМИ, в «Колосе» Тотовицкий будет зарабатывать 300 тысяч долларов в год, а также получит 100 тысяч долларов в качестве подъемных.

Ранее наш сайт сообщал, что у Тотовицкого был вариант поехать на сборы с киевским «Динамо». Однако в столичном клубе ему не давали гарантий, что возьмут и подпишут контракт.

Более того, такие условия, как ему предложил «Колос», «Динамо» никак Тотовицкому удовлетворить сходу не могли. Как стало известно Meta-ratings.com.ua, поэтому он и принял предложение «Колоса», а не вариант с возможностью поехать только на сборы с «Динамо», как это было летом в случае с нападающим Владиславом Кулачом. Экс-игрок «Ворсклы» подписал контракт с «Динамо» только после летних сборов у Мирчи Луческу.

В нынешнем сезоне воспитанник «Шахтера» забил три гола и сделал три ассиста в тринадцати матчах УПЛ.

На зимний перерыв «Колос» ушел на 8-м месте в турнирной таблице УПЛ, набрав 24 очка.

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