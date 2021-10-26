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Стало известно, почему «Рух» не сыграет с «Зарей» в Кубке матче на «Арене-Львов»

Артем Омельяненко
Артем Омельяненко
26.10.2021
14:20
Новость
Футбол

В поединке 1/8 финала розыгрыша Кубка Украины львовяне 28 октября будут выяснять отношения с луганчанами на стадионе университета физической культуры.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua «Рух», чтобы поберечь газон «Арены-Львов» для календарного матча чемпионата УПЛ - с «Александрией», который состоится 31 октября, обратился в УАФ, под эгидой которого проходит кубковый турнир с просьбой о переносе поединка с «Зарей» на другой стадион.

 Поскольку кубковые матчи можно проводить на аренах не только четвертой категории, такое разрешение было получено.

По имеющейся информации, в этом переносе есть и финансовая выгода для «Руха» , ведь аренда «Арены-Львов» обходится клубу значительно дороже, чем вузовского стадиона.

Напомним, что поединок «Рух» - «Заря» начнется во Львове 28 октября в 17.00.

Также представители «Металлиста 1925» стали лучшими в 12-м туре УПЛ.

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