Стало известно, почему полузащитник «Динамо» пропустит сбор в Турции

Киевское «Динамо» сегодня, 13 февраля, отправилось на заключительный сбор в Турцию.

В составе киевлян, которые будут готовиться к старту весенней части чемпионата в Турции, отсутствует полузащитник Владимир Шепелев.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, в конце прошлого сбора футболист получил травму. Была надежда, что он успеет восстановиться к началу этого сбора, однако в итоге футболист остался в Киеве и продолжит восстановление на клубной базе.

Владимир Шепелев еще не восстановился после травмы

Ранее мы сообщали о том, что восстановился после травмы носа и отправился с «Динамо» в Турцию голкипер Руслан Нещерет.



Добавим, что в день прилета в Турцию киевляне проведут первый контрольный матч на сборе. Соперник — сербская «Инджия». Запланировано проведение пяти товарищеских матчей.

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