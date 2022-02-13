Стало известно, почему полузащитник «Динамо» пропустит сбор в Турции

Киевское «Динамо» сегодня, 13 февраля, отправилось на заключительный сбор в Турцию.
В составе киевлян, которые будут готовиться к старту весенней части чемпионата в Турции, отсутствует полузащитник Владимир Шепелев.
Как стало известно Meta-ratings.com.ua, в конце прошлого сбора футболист получил травму. Была надежда, что он успеет восстановиться к началу этого сбора, однако в итоге футболист остался в Киеве и продолжит восстановление на клубной базе.
Ранее мы сообщали о том, что восстановился после травмы носа и отправился с «Динамо» в Турцию голкипер Руслан Нещерет.
Добавим, что в день прилета в Турцию киевляне проведут первый контрольный матч на сборе. Соперник — сербская «Инджия». Запланировано проведение пяти товарищеских матчей.
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