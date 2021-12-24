Стало известно, почему «Минай» не спешит с назначением Шарана

У «Миная» до сих пор не только вакантна должность главного тренера, но и отсутствует конкретика по поводу подготовки к весенней части сезона.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, клубное руководство после встречи с потенциальным новым главным тренером — Владимиром Шараном взяло время на раздумья.

Шаран не готов идти на скромные условия «Миная»

По имеющейся информации, в «Минае» пока не готовы к резкому увеличению зарплатной ведомости и улучшению условий подготовки футболистов к календарным матчам. В клубе надеялись, что новый тренер будет изыскивать неиспользованные резервы у тех игроков, которые уже находятся на контракте, а не делать ставку на приглашение именитых новичков с более высокими финансовыми условиями. Пока же больше всех в «Минае» получает Евгений Селезнев — 70 тысяч гривен в месяц.

В «Минае» пока еще не решили, где найти дополнительные средства, или же пригласить на должность главного тренера другого специалиста.



В связи с этим планы подготовки «Миная» к весенней части сезона пока что отошли на второй план.

Напомним, что «Минай» занимает предпоследнее 15 место в чемпионате УПЛ, набрав десять очков.

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