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Стало известно, почему матч «Верес» - «Динамо» был под угрозой срыва

Артем Омельяненко
Артем Омельяненко
04.12.2021
19:15
Новость
Эксклюзивы

В 17 туре чемпионата УПЛ центральным был поединок в Луцке.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, на утреннем совещании у представителей «Динамо» были серьезные претензии к состоянию газона стадиона «Авангард», который, на их взгляд, был промерзшим, что могло способствовать травмам участников поединка. Однако, хотя подогрев поля и не был включен, поскольку в Луцке похолодало только вчера поздним вечером, агроном, отвечающий за подготовку газона, гарантировал, что к началу поединка, когда уже будет плюсовая температура, он будет в надлежащем состоянии.

 Все же, последнее слово должно было быть за арбитром поединка. И когда Катерина Монзуль проводила предматчевую разминку, то у нее уже не было претензий к состоянию газона. Она дала «добро» на проведение поединка, и футболисты вышли на поле.

Луцк

Напомним, что«Динамо» обыграло «Верес» со счетом 3:0 благодаря дублю Вербича.

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