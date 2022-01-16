Стало известно, почему Малиновский не попал в заявку «Аталанты» на матч с «Интером»

Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский не был включен в заявку на матч 22-го тура чемпионата Италии с «Интером». Как сообщает Football Italia, хавбек сдал положительный тест на коронавирус.

В нынешнем сезоне Малиновский сыграл 18 матчей в Серии А, в которых забил 5 мячей и сделал 2 голевые передачи.

Матч «Аталанта» — «Интер» состоится в воскресенье, 16 января. Начало встречи в 21:45.

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