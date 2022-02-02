Стало известно, почему Коноплянка не перешел в австрийский клуб

Полузащитник «Шахтера» Евгений Коноплянка не смог найти себе клуб в зимнее трансферное окно. Поэтому ему придется остаться в донецком клубе до конца контракта, который истекает в июне нынешнего года.
Коноплянка, который перестал входить в планы главного тренера «Шахтера» Роберто Де Дзерби, действительно договорился о переходе в австрийский ЛАСК. Однако клуб из Линца в последний момент из-за травм потерял ведущих форварда и центрального защитника. Поэтому ЛАСК потратит имеющиеся финансовые ресурсы на закрытие этих позиций.
У Коноплянки еще остаются возможности перейти зимой в клубы из чемпионата Турции, Польши или Венгрии, которые заинтересованы в известном украинце, сообщает инсайдер Игорь Бурбас.
Свой последний матч за «Шахтер» Коноплянка сыграл 17 августа прошлого года.
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