Стало известно, почему капитан «Ворсклы» пропустил матч с «Динамо»

В поединке 14 тура чемпионата УПЛ с «Динамо» капитан полтавчан Владимир Чеснаков не смог помочь своей команде.
Как стало известно Meta-ratings.com.ua, футболист участвовал в предматчевой разминке, был включен в стартовый состав, но почувствовал, что еще находится не в боевой готовности после коронавируса и попросил заменить его.
По имеющейся информации, после победы над «Динамо» футболистам «Ворсклы» был предоставлен четырехдневный отдых. Затем полтавчане во главе со своим капитаном - Владимиром Чеснаковым, возобновят подготовку к новым испытаниям в чемпионате УПЛ.
Напомним, что «Ворскла» занимает в чемпионате УПЛ четвертое место, набрав 28 очков.
В следующем туре УПЛ 21 ноября «Ворскла» на своем поле примет «Мариуполь».
Ранее «Десна» выиграла у «Львова» на выезде в матче чемпионата УПЛ.
Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.