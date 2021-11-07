Стало известно, почему капитан «Ворсклы» пропустил матч с «Динамо»

В поединке 14 тура чемпионата УПЛ с «Динамо» капитан полтавчан Владимир Чеснаков не смог помочь своей команде.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, футболист участвовал в предматчевой разминке, был включен в стартовый состав, но почувствовал, что еще находится не в боевой готовности после коронавируса и попросил заменить его.

По имеющейся информации, после победы над «Динамо» футболистам «Ворсклы» был предоставлен четырехдневный отдых. Затем полтавчане во главе со своим капитаном - Владимиром Чеснаковым, возобновят подготовку к новым испытаниям в чемпионате УПЛ.

Напомним, что «Ворскла» занимает в чемпионате УПЛ четвертое место, набрав 28 очков.

В следующем туре УПЛ 21 ноября «Ворскла» на своем поле примет «Мариуполь».

Ранее «Десна» выиграла у «Львова» на выезде в матче чемпионата УПЛ.

«Днепр-1» благодаря голу Довбика со штрафного выиграл у «Ингульца»

«Заря» с хет-триком Шахаба выиграла у «Вереса»

«Шахтер» с голом Мудрика победил и вышел на первое место в УПЛ

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.