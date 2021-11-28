Стало известно, по какой цене «Олимпик» продает автобусы

Экс-владельцы донецкого «Олимпика», который в начале сезона был передан в управление другим инвесторам, выставил на продажу автобусы, которыми пользовался клуб, выступая в УПЛ.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, речь идёт о двух автобусах, которыми пользовались игроки основного и молодежного соста - VOLVO B9R Sunsundegui 2012 года выпуска, рассчитанного на 32 посадочных места (цена - 110 тысяч евро) и MAN Cobra 2007 года выпуска на 35 мест – (50 тысяч долларов).

Напомним, что в этом сезоне «Олимпик» выступает в Первой лиге, но никакого отношения к прежним владельцам ФК не имеет.



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