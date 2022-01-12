Стало известно о сумме задолженности «Десны» перед Калитвинцевым

Черниговская «Десна» планирует обжаловать решение полузащитника своей команды Владислава Калитвинцева разорвать соглашение с черниговцами в одностороннем порядке.



Воспользовавшись тем, что ему не выплачивают зарплату, футболист покинул «Десну» и в межсезонье подписал контракт с «Александрией». Теперь этим вопросом будут заниматься юридические службы двух клубов и УАФ.

По имеющейся информации, Калитвинцев решил покинуть «Десну» и расторгнуть контракт после того, как сумма задолженности по заработной плате составила пять месяцев, а сумма дошла до 50 тысяч евро.

Напомним, что 10 января «Александрия» объявила о подписании пяти новых футболистов, среди которых был и Владислав Калитвинцев.

Команда Юрия Гуры, набравшая за 18 туров 26 очков, ушла на зимний перерыв на шестом месте. «Александрия» отстает на семь пунктов от идущей на пятой строчке «Ворсклы». Скорее всего, с пятого места можно будет пробиться в Лигу конференций УЕФА.

Ранее спортивный директор «Десны» Вадим Мельник поделился мнением о ситуации с Владиславом Калитвинцевым, который успел заключить контракт с «Александрией». Черниговский клуб собирается подавать жалобу в УАФ.

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