Стало известно о состоянии здоровья Шведа после столкновения

В четвертьфинальном поединке Кубка Бельгии украинский полузащитник «Мехелена» Mарьян Швед после столкновения с вратарем «Эйпена» потерял сознание и получил тяжёлые повреждения грудной клетки.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, к счастью, обошлось без серьезных последствий из-за полученных повреждений. Состояние здоровья украинца уже не вызывает опасений, однако в сегодняшнем матче чемпионата Бельгии — с ФК «Серен Юнайтед» он сыграть не сможет.

Марьян Швед

По имеющейся информации, ближайшие дни во время паузы в чемпионате Бельгии Швед проведет в Европе, восстанавливаясь после повреждений, поэтому на новогодние праздники в Украину ехать не будет.

15 января «Mехелен» проведет календарный поединок с «Левеном», за который выступает еще один наш соотечественник — Николай Кухаревич. Позднее станет ясно, отправится ли Mарьян вместе с «Мехеленом» на краткосрочный сбор в начале нового года в Испанию.

Напомним, что «Мехелен» выкупил контракт Марьяна Шведа у шотландского «Селтика» и он принадлежит бельгийскому клубу до 30 июня 2024 года. Немецкий портал Transfermarkt оценивает украинца в 1 миллион евро.

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