Стало известно о серьезных кадровых проблемах «Ворсклы»

Тренерский штаб «Ворсклы» поделился информацией о кадровой ситуации в команде.

Основной форвард полтавчан Руслан Степанюк сломал ногу. Ему потребуется операция. Точные сроки восстановления Степанюка в данный момент неизвестны.

Вратарь Дмитрый Ризнык получил повреждение в поединке 17-го тура УПЛ против «Руха». Голкипер, который в нынешнем году дебютировал в национальной сборной Украины, пропустит две недели. Однако «Ворскла» как раз отправляется на зимние каникулы.

Продолжает лечиться от коронавируса защитник полтавчан Йоонас Тамм.

В данный момент «Ворскла» играет выездной поединок 18-го тура УПЛ против «Львова». На перерыв соперники ушли при счете 0:0. «Ворскла» в текущей таблице занимает пятое место.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

«Йовичевич дает «Днепру-1» энергетику». Пихаленок — о сезоне, Каштру и вызове в сборную Украины

«Динамо» и «Шахтер» обновили клубные антирекорды результативности в Лиге чемпионов

Шанс вернуться в титульную гонку. Ломаченко выйдет на ринг с опытным ганцем Комми

Познакомились в спортзале, растят двоих детей: что известно о красавице-жене Ломаченко

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.