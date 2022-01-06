Стало известно, на кого Григорчук рассчитывает в «Черноморце» в качестве своих помощников

У одесского «Черноморца» идут последние приготовления к 9 января - первому рабочему дню нового 2022 года. В его программу войдет не только вылет на тренировочный сбор в Турцию, но и предваряющая его пресс-конференция.



По имеющейся у Meta-ratings.com.ua информации, в формировании тренерского штаба 56-летний специалист не намерен изменять своим традициям, полностью полагаясь на хорошо знакомых ему по работе в том же «Черноморце», азербайджанской «Габале» и белорусском «Шахтере» (Солигорск) коллег. В список доверенных лиц Григорчука более десяти лет кряду входят Михаил Савка, Степан Матвиив и Андрей Глущенко. Известно также, что работавшие в клубе на протяжении минувшего календарного года Алексей Антонов и Алексей Гай сохранят свой тренерский статус в «Черноморце». Оба не один сезон провели под руководством Романа Григорчука в качестве игроков «Черноморца» и «Габалы».

Ранее мы сообщали о том, что в лонг-лист возможных новичков одесского клуба вошёл экс-защитник донецкого «Шахтера».

Также известна оценка Лунина за первый матч в составе «Реала» в сезоне.



Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.



Григорчук: буду выполнять задачи в «Черноморце» пошагово

Вратарь «Днепра-1» близок к переходу в «Черноморец»

На позицию правого защитника «Черноморец» рассматривает экс-игрока «Шахтера»

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.