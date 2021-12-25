Фрибет 3000 UAH
  1. Главная
  2. Новости спорта
  3. Футбол

Стало известно, на какой стадии реабилитации находится форвард «Шахтера» Траоре

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
25.12.2021
12:39
Новость
Футбол

Глава медслужбы «Шахтера» Артур Глущенко рассказал о том, как проходит восстановление у форварда команды Лассины Траоре.

«6 декабря была выполнена вторая операция внутрисуставная. Там было повреждение передней крестообразной связки. Реабилитация займет порядка 6-7 месяцев. Швы сняты, так что к реабилитации он уже приступил. Первые две недели - в Барселоне, дальше по плану.

Точно такую травму у игроков «Шахтера» я не припомню. Такого повреждения капсулы коленного сустава я за всю свою карьеру не видел.

Как мы и говорили, если все нормально, то это около девяти месяцев», - рассказал Глущенко в интервью Футбол NEWS.

Также стало известно, где «Ингулец» примет «Динамо» в матче 19 тура УПЛ.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

«Десна» рассчитывает продлить аренду игрока «Шахтера»
«Десна» рассчитывает продлить аренду игрока «Шахтера»
Тренер юношеского «Шахтера»: нашей команде не хватило удачи в Лиге чемпионов
Тренер юношеского «Шахтера»: нашей команде не хватило удачи в Лиге чемпионов
Источник: «Сассуоло» отказал «Шахтеру» в трансфере лидера команды
Источник: «Сассуоло» отказал «Шахтеру» в трансфере лидера команды

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.

79
3000 UAH Получи бонус
Начать играть
Теги:
Рейтинг:
0
Комментарии
Нет комментариев. Будьте первым!

Недавние статьи