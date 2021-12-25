Стало известно, на какой стадии реабилитации находится форвард «Шахтера» Траоре

Глава медслужбы «Шахтера» Артур Глущенко рассказал о том, как проходит восстановление у форварда команды Лассины Траоре.
«6 декабря была выполнена вторая операция внутрисуставная. Там было повреждение передней крестообразной связки. Реабилитация займет порядка 6-7 месяцев. Швы сняты, так что к реабилитации он уже приступил. Первые две недели - в Барселоне, дальше по плану.
Точно такую травму у игроков «Шахтера» я не припомню. Такого повреждения капсулы коленного сустава я за всю свою карьеру не видел.
Как мы и говорили, если все нормально, то это около девяти месяцев», - рассказал Глущенко в интервью Футбол NEWS.
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