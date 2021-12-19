Стало известно, на какой срок выбыл нападающий «Руха» Борячук

Футболисты «Руха» вернутся из отпуска 9 января 2022 года и на следующий день после медосмотра возобновят тренировочный процесс.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, пока что в расположении «Руха» будет отсутствовать основной нападающий – Андрей Борячук. Из-за мышечной травмы он не смог помочь своей команде в последних турах чемпионата УПЛ и 17 декабря был прооперирован.

На восстановление футболисту потребуется два месяца и есть надежда, что форвард успеет вернуться в строй к началу весенней части сезона.

По имеющейся информации, 30 января футболисты «Руха» улетят на сбор в Турцию, где проведут восемь контрольных матчей. Возвращение во Львов запланировано на 21 февраля.

Напомним, что «Рух» занимает в чемпионате УПЛ 11 место, набрав 18 очков и имея одну игру в запасе.

Также Безус сделал два ассиста в победном матче «Гента».



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