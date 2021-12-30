Стало известно, на какой срок Костышин подписал контракт с «Александрией»

«Александрия» усилились первым зимним новичком.
Как стало известно Meta-ratings.com.ua, ряды «Александрии» пополнил 24-летний полузащитник Денис Костышин, подписавший контракт на два года.
Он перешел в «Александрию» на правах свободного агента, по обоюдному согласию сторон, досрочно прекратив сотрудничество со своей предыдущей командой — «Колосом».
Напомним, что в осенней части чемпионата УПЛ Денис Костышин провел за «Колос» 16 поединков и стал автором одного забитого мяча.
Ранее о потенциальных новичках эксклюзивно для нашего сайта высказался главный тренер «Александрии» Юрий Гура.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.
Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.