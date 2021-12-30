Стало известно, на какой срок Костышин подписал контракт с «Александрией»

«Александрия» усилились первым зимним новичком.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, ряды «Александрии» пополнил 24-летний полузащитник Денис Костышин, подписавший контракт на два года.

Он перешел в «Александрию» на правах свободного агента, по обоюдному согласию сторон, досрочно прекратив сотрудничество со своей предыдущей командой — «Колосом».

Денис Костышин

Напомним, что в осенней части чемпионата УПЛ Денис Костышин провел за «Колос» 16 поединков и стал автором одного забитого мяча.

Ранее о потенциальных новичках эксклюзивно для нашего сайта высказался главный тренер «Александрии» Юрий Гура.

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