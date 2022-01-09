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Стало известно, на каких вратарей рассчитывает «Черноморец»

Вячеслав Кульчицкий
Вячеслав Кульчицкий
09.01.2022
13:25
Новость
Футбол

Как сказал на сегодняшней пресс-конференции главный тренер одесского «Черноморца» Роман Григорчук, на вратарскую позицию в команде рассматриваются четыре футболиста. Это вернувшийся в команду и подписавший контракт Евгений Паст из «Днепра-1», игравший в аренде в осенней части сезона Владислав Кучерук, его дублёр Даниил Варакута и приглашенный на просмотр Владимир Крынский.

Один из них, Кучерук, приболел и на первый тренировочный сбор в Турцию с вместе с командой не поедет.

Ранее мы сообщали о том, что воспитанник «Динамо» и вратарь «Днепра-1» подписали контракты с «Черноморцем».

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