Стало известно, на каких условиях защитник «Динамо» перейдет в «Верес»

Ровенский «Верес» проявляет активность на трансферном рынке.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, третьего февраля «Верес» подпишет контракт с защитником киевского «Динамо» Аланом Аусси, ранее выступавшим за «Торпедо–БЕЛАЗ» из Беларуси. Он будет арендован у киевского клуба на полтора года с правом выкупа.

Решение по находящимся на просмотре Эдварду Кобаку и Игалю Бруку будет принято на следующей неделе.

По имеющейся информации, на этом работа ровенчан на трансферном рынке будет завершена. Сейчас на сборе в Турции в распоряжении главного тренера Юрия Вирта находится 28 игроков.

Ранее мы сообщали о том, что второго февраля в рамках товарищеского матча ровненский «Верес» играл с сербским «Спартаком» из Суботицы.

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