Стало известно, на каких условиях Коноплянка может перейти из «Шахтера» в «Днепр-1»

Полузащитник «Шахтера» Евгений Коноплянка намерен сменить клуб этой зимой. Хавбек не входит в планы главного тренера донецкой команды Роберто Де Дзерби.

«Днепр-1» может подписать Коноплянку, сообщает Transfermarkt. Стороны уже контактировали по поводу возможного перехода.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, Коноплянка действительно рассматривается руководством «Днепра-1» на переход в команду Игора Йовичевича.

Более того, по имеющейся информации, переговоры проходят в активной фазе. Поэтому Коноплянка может перейти в «Днепр-1» еще до закрытия трансферного окна.

При этом футболист готов пойти на сокращение зарплаты, чтобы подписать с днепрянами продолжительный контракт.

В случае договоренности между футболистом и «Днепром-1», «Шахтер», вполне вероятно, готов будет отпустить Коноплянку бесплатно, чтобы не платить ему зарплату за оставшиеся полгода контракта.

В текущем сезоне хавбек провел за «горняков» всего два матча во всех турнирах, сыграв 47 минут.

Контракт Коноплянки с «Шахтером» рассчитан до лета 2022 года.

Ранее сообщалось, что в расположение донецкой команды прибыл бразильский новичок.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

«Шахтер» официально объявил о трансфере Нереса

«Шахтер» отправился на сборы в Турцию с двумя новичками, но без Коноплянки

«Шахтер» прояснил ситуацию по Коноплянке

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.