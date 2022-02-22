Стало известно место проведения матча Кубка Дэвиса между Украиной и Барбадосом

Федерация тенниса Украины объявила место проведения матча Кубка Дэвиса против сборной Барбадоса.
Им стал турецкий отель Rixos Premium Belek, который находится в регионе Анталья, сообщает официальный сайт организации. Поединки состоятся 4 и 5 марта. Международная федерация тенниса утвердила предложенную локацию и поблагодарила ФТУ за оперативное решение вопроса.
Напомним, что проведение большинства международных матчей на территории Украины в данный момент невозможно из-за возможного нового военного нападения со стороны России.
Ранее лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина провалилась на турнире в катарском городе Доха.
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