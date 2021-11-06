Стало известно, кто заменит Цыткина в винницкой «Ниве»

В 17 туре группы «А» Второй лиги винницкая «Нива» 6 ноября сыграет в гостях с «Любомиром».
Как стало известно Meta-ratings.com.ua, вместо ушедшего в отставку главного тренера Владимира Цыткина до окончания осенней части сезона «Нивой» будет руководить его ассистент Валентин Вишталюк.
Также больше не будут выступать за подолян Дмитрий Козьбан и Александр Борячук, с которыми прекращено сотрудничество по обоюдному согласию.
Напомним, что «Нива» занимает девятое место, набрав 18 очков.
Ранее стало известно о сроках восстановления двух легионеров лидера Первой лиги харьковского «Металлиста».
Также сразу три игрока «Прикарпатья» могут покинуть клуб из Ивано-Франковска.
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