Стало известно, кто заменит Цыткина в винницкой «Ниве»

В 17 туре группы «А» Второй лиги винницкая «Нива» 6 ноября сыграет в гостях с «Любомиром».

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, вместо ушедшего в отставку главного тренера Владимира Цыткина до окончания осенней части сезона «Нивой» будет руководить его ассистент Валентин Вишталюк.

Также больше не будут выступать за подолян Дмитрий Козьбан и Александр Борячук, с которыми прекращено сотрудничество по обоюдному согласию.

У винницкого клуба перемены на тренерском мостике

Напомним, что «Нива» занимает девятое место, набрав 18 очков.

Ранее стало известно о сроках восстановления двух легионеров лидера Первой лиги харьковского «Металлиста».

Также сразу три игрока «Прикарпатья» могут покинуть клуб из Ивано-Франковска.

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