Стало известно, кто заменит Билосюк на Олимпиаде

Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина может выступить на Олимпиаде в Пекине.



Меркушина имеет статус запасной. Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак подтвердил, что Анастасия может заменить Елену Билосюк, которая сдала положительный тест на ковид.

Меркушина уже получила распоряжение готовиться к вылету в Пекин, сообщает XSPORT.

Сейчас она находится в чешском Нове-Место, где готовилась к Кубку IBU.

По правилам Олимпиады в Пекине, спортсмен может быть заменен в составе сборной в случае форс-мажора или позитивного теста на коронавирус до 2 февраля включительно.

Билосюк, скорее всего, отправится на самоизоляцию. Также на самоизоляции пребывает Юрай Санитра и 2 представителя обслуживающего персонала сборной.

Положительный тест был у тренера женской команды Игоря Ященко, но на следующий день он сдал отрицательный тест, и избежал самоизоляции.

Олимпиада состоится в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

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