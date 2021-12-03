Стало известно, кто вошел в тренерский штаб «Альянса»

24 января футболисты «Альянса» возобновят подготовку к весенней части сезона.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, после объединения с «Викторией» новым президентом ФК «Альянс» станет Сергей Бондаренко, ранее возглавлявший клуб Второй лиги из Николаевки.

По имеющейся информации, в тренерский штаб «Альянса» вошли: Юрий Ярошенко, Анатолий Бессмертный, Андрей Калиненко, Игорь Химанич и Виктор Уляницкий. 8 декабря появится конкретика с тем, какие обязанности будут у каждого из этих специалистов.

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Уже точно можно сказать, что за «Альянс» больше не будут выступать Богдан Шмигельский и Роман Адаменко, еще несколько игроков из Липовой Долины продолжат карьеру в «Виктории». 6-7 новичков будут отобраны во время подготовительного процесса к весенней части чемпионата.

Возвращаются из отпуска футболисты «Альянса» 24 января, на 20 февраля запланирован вылет на сбор в Турцию.

Напомним, что «Альянс» в Первой лиге занимает третье место, набрав 33 очка и имея одну игру в запасе.

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