Стало известно, кто войдет в новый тренерский штаб «ВПК-Агро»

Областная команда станет фарм-клубом «Днепра-1».



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, в ближайшее время «ВПК-Агро» полностью обновит тренерский штаб. Нынешний наставник команды Александр Грицай вместе со своими помощниками покинет клуб, а на смену им придут те, кто еще недавно работал во второлиговом «Никополе».

По нашей информации, новым главным тренером команды станет Александр Поклонский (на фото). Вместе с ним в «ВПК-Агро» переберутся ассистенты Владимир Багмут и Владимир Геращенко, тренер вратарей Николай Медин, а также администратор Александр Червоный. Все они — люди из системы «Днепра-1», который согласился протянуть руку помощи перволиговому коллективу.

В свете предстоящих перемен следует ожидать притока в «ВПК-Агро» большого количества арендованных у «Днепра-1» футболистов. Наверняка среди них будет немало тех, кто в осенней части сезона защищал цвета «Никополя».

В 20 матчах чемпионата Первой лиги зелено-белые набрали 18 очков. У «Краматорска», который находится сразу над зоной прямого вылета, на четыре очка больше, но при этом две игры в запасе.

Ранее наш сайт писал, что три футболиста с опытом выступлений в УПЛ настроены покинуть «ВПК-Агро».

Также мы сообщали, что у лучшего бомбардира и еще двух игроков «ВПК-Агро» заканчиваются контракты.



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