Стало известно, кто станет следующим соперником Фьюри

Следующим соперником чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри должен стать Диллиан Уайт или Джо Джойс.



Промоутер Фьюри Боб Арум назвал вероятной датой возвращения британо-ирландца на ринг март 2022 года.

«Я постоянно общаюсь с Тайсоном, он точно не собирается уходить из бокса. Когда он вернется на ринг? Я предполагаю, что в марте.

Диллиан Уайт не является обязательным претендентом. Есть ситуация с его боем против Отто Валлина, мы будем за ней следить. Я бы хотел, чтобы Фьюри в марте провел бой в Великобритании. Я бы сказал, что его следующим соперником станет Уайт или, возможно, этот большой английский парень Джо Джойс», - сказал Арум в интервью talkSport.

В своем предыдущем бою Фьюри нокаутировал Деонтея Уайлдера, защитив чемпионский титул WBC.

Пояса WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе принадлежат украинцу Александру Усику, который в сентябре отобрал их у Энтони Джошуа, победив англичанина единогласным решением судей.

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