Стало известно, кто станет новым тренером Миколенко в «Эвертоне»

«Эвертон», который 16 января после поражения от «Норвича» в АПЛ уволил Рафаэля Бенитеса, ищет нового главного тренера.

Испанца на этом посту должен заменить Дженнаро Гаттузо, сообщает известный инсайдер Николо Скира. Итальянский специалист известен, прежде всего, по работе с «Миланом» и «Наполи». Главное достижение Гаттузо в тренерской карьере — выигрыш Кубка Италии с неаполитанским клубом в 2020 году.

Также Гаттузо прославился в качестве игрока «Милана». Он семь сезонов защищал цвета клуба из Ломбардии вместе с Андреем Шевченко, которого на прошлой неделе уволили из «Дженоа».

Виталий Миколенко стал игроком «Эвертона» в январе нынешнего года. Ливерпульский клуб заплатил киевскому «Динамо» за украинского защитника больше 20 миллионов евро. Миколенко сыграл за «Эвертон» два матча, после обоих к нему хватало серьезных претензий.

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