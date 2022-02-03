Стало известно, кто понесет флаг Украины на церемонии открытия Олимпиады-2022

Олимпийский чемпион по фристайлу Александр Абраменко и серебряный призер Юношеских Олимпийских игр по фигурному катанию Александра Назарова станут знаменосцами сборной Украины на церемонии открытия Олимпиады-2022.

«Прежде всего, это большая честь для меня нести флаг своей страны, за которую выступаешь, которую прославляешь на каждых стартах. Я об этом давно мечтал и рад, что мне поручили такую ответственную миссию. Чувствую гордость и волнение одновременно», – сказал Абраменко пресс-службе НОК.

Церемония открытия начнется 4 февраля в 14:00. Прямая трансляция запланирована на телеканале «UA:Первый» и на платформе «Общественное: Спорт».

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Сборная Украины будет представлена 45 спортсменами по 12 дисциплинам.

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