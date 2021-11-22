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Стало известно, кто обслужит матч «Интер» - «Шахтер»

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
22.11.2021
12:53
Новость
Футбол

Матч 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов между «Интером» и «Шахтером» рассудит румынский арбитр Овидиу Хацеган.

Помогать Хацегану на линиях будут Мирча Григориу и Себастьян Георге, четвертый судья — Раду Петреску.

Арбитром VAR назначен немец Кристиан Дингерт, его помощник — Марко Фритц.

В начале ноября Хацеган судил матч «Динамо» — «Барселона», показав пять желтых карточек. В прошлом сезоне румын работал на матче «Шахтера» и «Реала» в Киеве и показал одно предупреждение.

«Интер» и «Шахтер» сыграют в среду, 24 ноября. Начало встречи в 19:45. После четырех туров «горняки» занимают последнее место в группе D.

Также главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал дебют Андрея Шевченко на посту наставника «Дженоа».

Также главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко прокомментировал поражение «Роме» (0:2).

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