Стало известно, кто обслужит матч «Интер» - «Шахтер»

Матч 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов между «Интером» и «Шахтером» рассудит румынский арбитр Овидиу Хацеган.



Помогать Хацегану на линиях будут Мирча Григориу и Себастьян Георге, четвертый судья — Раду Петреску.

Арбитром VAR назначен немец Кристиан Дингерт, его помощник — Марко Фритц.

В начале ноября Хацеган судил матч «Динамо» — «Барселона», показав пять желтых карточек. В прошлом сезоне румын работал на матче «Шахтера» и «Реала» в Киеве и показал одно предупреждение.

«Интер» и «Шахтер» сыграют в среду, 24 ноября. Начало встречи в 19:45. После четырех туров «горняки» занимают последнее место в группе D.

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