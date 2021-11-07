Стало известно, кто назвал «черным» игрока «Ворсклы» в матче с «Динамо»

Бразильский нападающий «Ворсклы» Лукас Ранжел рассказал о проявлении расизма к нему в матче с «Динамо» (1:2).



«После забитого гола я услышал расистские выкрики с левой трибуны. После этого я получил поддержку от одного из игроков «Динамо». Это был №14 (Карлос де Пена – прим.). Он сказал, что ему стыдно за то, что произошло.

Но другой игрок «Динамо», №10 (Николай Шапаренко – прим.), сказал мне на русском языке оскорбительное слово «черный».

Во время матча я не стал ничего делать и отвечать на оскорбления, а фокусировался на игре. А после матча я подошел и все доложил арбитру. Он подтвердил, что слышал расистские выкрики. Надеюсь на адекватную реакцию», – сказал Ранжел в эфире «Великого футбола».

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