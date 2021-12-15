Стало известно, кто может возглавить «Диназ» кроме Головко

После отставки Владимира Бондаренко руководство клуба рассматривает круг кандидатов на должность главного тренера.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, в этом вопросе «Диназ» хочет определиться до конца нынешнего года, а у руля команды желает видеть специалиста с именем.



По имеющимся данным, кроме Александра Головко, имя которого упоминалось в СМИ, в список кандидатов входят также Владимир Шаран, Сергей Ковалец и Виталий Кварцяный.

Александр Головко может возглавить «Диназ»

«Диназ» не первый год ставит перед собой цель подняться в Первую лигу. На зимнюю паузу в нынешнем сезоне вышгородская команда занимает четвертое место с 40 очками, отставая на шесть пунктов от проходного места для поднятия дивизионом выше.

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