Стало известно, кто может возглавить «Диназ» кроме Головко

После отставки Владимира Бондаренко руководство клуба рассматривает круг кандидатов на должность главного тренера.
Как стало известно Meta-ratings.com.ua, в этом вопросе «Диназ» хочет определиться до конца нынешнего года, а у руля команды желает видеть специалиста с именем.
По имеющимся данным, кроме Александра Головко, имя которого упоминалось в СМИ, в список кандидатов входят также Владимир Шаран, Сергей Ковалец и Виталий Кварцяный.
«Диназ» не первый год ставит перед собой цель подняться в Первую лигу. На зимнюю паузу в нынешнем сезоне вышгородская команда занимает четвертое место с 40 очками, отставая на шесть пунктов от проходного места для поднятия дивизионом выше.
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