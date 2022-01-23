Стало известно, кто может войти в штаб Шевченко в сборной Польши

31 января Польский футбольный союз объявит имя нового главного тренера своей национальной сборной.

Андрей Шевченко согласился стать наставником «Кадры». Украинский специалист смог решить вопрос с зарплатой. Руководство польского футбола сможет найти требуемые Андреем Николаевичем 2,5 миллиона евро в год за счет спонсорских денег.

Официально Шевченко еще не назначен главным тренером сборной Польши. Но уже есть слухи о том, кто войдет в его штаб кроме давнего соратника Мауро Тассотти. Речь о бывших известных польских футболистах Лукаше Пищеке (прославился выступлениями за дортмундскую «Боруссию») и Ежи Дудека (много лет защищал ворота «Ливерпуля»), сообщает ресурс Pilka Nozna.

Напомним, что 24 марта сборная Польши в полуфинальном стыке за право пробиться на чемпионат мира 2022 года сыграет на выезде с Россией.

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