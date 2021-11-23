Стало известно, кто может покинуть «Энергию» во время зимней паузы

В Новой Каховке готовятся к кадровым изменениям.



В интервью Meta-ratings.com.ua главный тренер «Энергии» Эдуард Хавров сообщил, что в период до начала второй части сезона у шести игроков заканчиваются контракты, и половина из них покинет клуб.

По нашей информации, в феврале-марте истекают соглашения у вратаря Сергея Дворника (13 матчей), защитников Дмитрия Мамича (18 игр) и Александра Нестерука (16 матчей), полузащитников Дениса Шведа (многократно был в заявке, но на поле не выходил), Андрея Гавриленко (18 игр, 2 гола) и нападающего Николая Хименюка (17 матчей, 1 гол).

Также заканчивается контракт у переквалифицировавшегося в защитники ветерана Сергея Цоя. Но он в команде выполняет еще и функции ассистента главного тренера, поэтому вопрос скорее может стоять так: продолжит ли игровую карьеру футболист, которому в середине февраля исполнится 38 лет?

«Могут быть и другие потери. Еще три моих подопечных имеют приглашения от более именитых команд и, скорее всего, на них также я не смогу рассчитывать», — рассказал нашему сайту Эдуард Хавров.

Ранее Meta-ratings.com.ua сообщал, что в «Энергию» перешли два игрока «Николаева».

Также стало известно, что у семи игроков «Таврии» заканчиваются контракты.

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