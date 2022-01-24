Стало известно, кто из прошлогоднего состава прибыл на сборы «ВПК-Агро»

В команде из Вишневого большие изменения.
Как стало известно Meta-ratings.com.ua, из того состава «ВПК-Агро», который был в июле-ноябре прошлого года, подготовку к весенней части сезона начали восемь футболистов.
Это вратарь Виктор Бабичин, защитники Тимофей Сухарь, Денис Тарадуда и Евгений Шевченко, полузащитники Даниэль де Жезус (на фото), Лука Коберидзе и Сергей Косовский, а также нападающие Станислав Кулиш (в декабре лучший бомбардир команды продлил контракт с клубом) и Александр Яровенко.
Пока поддерживает форму с командой еще один представитель старой гвардии — защитник Павел Пашаев, однако он вряд ли останется в «ВПК-Агро».
К концу января в «ВПК-Агро» ждут возвращения из Бразилии еще одного легионера — правого латераля Висенте.
«ВПК-Агро» занимает 14-е место в Первой лиге. Весеннюю часть чемпионата команда Александра Поклонского откроет выездным матчем с «Прикарпатьем» (базовый день тура — 19 марта).
Ранее наш сайт сообщал, что бойфренд бывшей жены Мандзюка и еще два футболиста покинули «ВПК-Агро».
Также контракт с клубом расторг экс-игрок «Шахтера».
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