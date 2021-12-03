Стало известно, кто из игроков «Виктории» приедет на первый сбор «Альянса»

Девять футболистов из Николаевки имеют шанс пойти на повышение.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, после объединения двух клубов из Сумской области сразу девять игроков «Виктории» могут продолжить карьеру в «Альянсе». Это вратарь Александр Воробей, защитники Евгений Зубейко, капитан команды Андрей Нелин и Дмитрий Ульянов, полузащитники Иван Борисенко, Дмитрий Гранкин и Александр Чернецкий, а также форварды Максим Чеглов и лучший бомбардир клуба (9 голов) Вадим Шаврин.

«Альянс» ушел на зимний перерыв, занимая 3-е место в Первой лиге. Начало зимних сборов команды запланировано на 24 января.

Напомним, еще до финиша осенней части сезона «Виктория» разорвала трудовые отношения с Аржановым и тремя другими футболистами.

А после заключительного официального матча 2021 года николаевцы расстались с чемпионом Европы среди юношей и еще несколькими игроками.

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