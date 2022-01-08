Стало известно, кто из игроков «Динамо» продолжит карьеру в «Черноморце»

В период зимнего антракта в чемпионате одесский «Черноморец» развернул активную деятельность на селекционной ниве.

Вернувшийся на должность главного тренера команды спустя семь лет Роман Григорчук в альянсе со своими помощниками провел масштабную работу по приглашению как новых, так и хорошо знакомых ему футболистов.



Вместе с тем, как уже сообщал Meta-ratings.com.ua, в «Черноморце» решили не отказываться от всех без исключения арендованных игроков. Сегодня на собрании команды, состоявшемся в отеле «Лондонский», была группа игроков, находящихся на контракте в киевском «Динамо» — в частности, Мохаммед Кадири, Николай Михайленко, Денис Кузык, Кристиан Биловар, Георгий Цитаишвили. Был и выступающий на правах аренды от полтавской «Ворсклы» Валерий Дубко.

Георгия Цитаишвили хотят оставить в Одессе

Завтра ожидается приезд в Одессу группы новичков, которые получили приглашение из «Черноморца». Все они отправятся на первый тренировочный сбор в Турцию.

Ранее мы сообщали о том, что ещё одним новичком одесситов может стать бывший легионер БАТЭ.

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