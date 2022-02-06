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Стало известно, кто из биатлонисток пробежит индивидуальную гонку на Олимпиаде-2022

Павел Соловей
Павел Соловей
06.02.2022
13:57
Новость
Другие
Биатлон

7 февраля на Олимпиаде в Пекине пройдет женская индивидуальная гонка. Украину представят: 21. Ирина Петренко, 32. Юлия Джима, 62. Валентина Семеренко, 79. Дарья Блашко.

Напомним, что Джима и Семеренко выступили в смешанной эстафете, в которой наша команда заняла 13-е место. Для Петренко и Блашко эта гонка будет дебютной на Играх-2022.

Елена Билосюк пропускает соревнования из-за коронавируса.

Обо всех новостях, расписании и трансляциях соревнований в Пекине вы можете узнавать в нашем специальном разделе.

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