Стало известно, кто из биатлонисток пробежит индивидуальную гонку на Олимпиаде-2022

7 февраля на Олимпиаде в Пекине пройдет женская индивидуальная гонка. Украину представят: 21. Ирина Петренко, 32. Юлия Джима, 62. Валентина Семеренко, 79. Дарья Блашко.
Напомним, что Джима и Семеренко выступили в смешанной эстафете, в которой наша команда заняла 13-е место. Для Петренко и Блашко эта гонка будет дебютной на Играх-2022.
Елена Билосюк пропускает соревнования из-за коронавируса.
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