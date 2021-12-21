Стало известно, кто ещё кроме Шарана может возглавить «Минай»

Владимир Шаран все еще не дал согласие на то, чтобы стать новым главным тренером «Миная».

Но именно 50-летний специалист считается приоритетным вариантом для закарпатского клуба, сообщает журналист телеканала «Футбол» Игорь Бурбас. Также в списке кандидатов находятся нынешний главный тренер «Черноморца» Юрий Мороз и Олег Лужный. Однако «Минаю» будет тяжело удовлетворить финансовые запросы бывшего наставника киевского «Динамо». Рассматривается и кандидатура Игоря Климовского, который в УПЛ работал в донецком «Олимпике».

«Минай» отправился на зимнюю паузу на предпоследнем месте в УПЛ. Сразу после матча 18-го тура закарпатцы уволили Игоря Леонова.

Владимир Шаран прославился долгой работой в «Александрии». Его главное достижение — завоевание бронзовых медалей в 2019 году.

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