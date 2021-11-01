Стало известно, кто будет обслуживать матч «Реал» – «Шахтер»

3 ноября «Реал» примет «Шахтер» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
На встрече будет работать французский арбитр Бенуа Бастьен. Его ассистенты – Орельен Бертомье и Бенжамен Паж.
Судья ВАР – Вилли Делажо. Его помощник – немец Саша Штегеманн.
Четвертый арбитр – француз Жереми Пиньяр.
Матч начнется в 19.45.
Ранее Бастьен работал на матче Лиги наций Испания – Украина (4:0). Также он судил встречу «Зари» с «Лейпцигом» (0:0) в Лиге Европы.
Также команда украинца Олейника завоевала бронзу чемпионата Финляндии.
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