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Стало известно, кто будет обслуживать матч «Реал» – «Шахтер»

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
01.11.2021
13:14
Новость
Футбол

3 ноября «Реал» примет «Шахтер» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

На встрече будет работать французский арбитр Бенуа Бастьен. Его ассистенты – Орельен Бертомье и Бенжамен Паж.

Судья ВАР – Вилли Делажо. Его помощник – немец Саша Штегеманн.

Четвертый арбитр – француз Жереми Пиньяр.

Матч начнется в 19.45.

Ранее Бастьен работал на матче Лиги наций Испания – Украина (4:0). Также он судил встречу «Зари» с «Лейпцигом» (0:0) в Лиге Европы.

Также команда украинца Олейника завоевала бронзу чемпионата Финляндии.

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