Стало известно, кого «Рух» вернул из аренды перед первым сбором

Леонид Кучук хочет просмотреть в деле футболистов, отданных в аренду до его прихода в клуб.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, на первом сборе «Руха», который стартует уже 10 января, вместе с командой будут работать несколько футболистов, начинавших сезон в клубах Первой лиги. Это 21-летний вратарь Виктор Бабичин и 20-летний полузащитник Литвиненко (осенью играли за «ВПК-Агро»), 19-летний защитник Олег Лень (на фото) и 21-летний полузащитник Владимир Рудюк (оба — «Прикарпатье»), а также 22-летний защитник Олег Веремиенко («Подолье»).

«Рух» занимает 11-е место в УПЛ. От зоны стыковых матчей команду отделяет 4 очка. При этом у желто-черных остается в запасе игра с «Ингульцом».

Ранее наш сайт сообщал, что до отъезда на февральский сбор в Турцию львовяне планируют провести два спарринга.

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