Фрибет 3000 UAH
Украина — Португалия: Евро-2022 по футзалу
  1. Главная
  2. Новости спорта
  3. Футбол

Стало известно, кого назначат главным тренером сборной Польши вместо Шевченко

Игорь Яслик
Игорь Яслик
29.01.2022
10:40
Новость
Футбол

Андрей Шевченко всё больше отдаляется от работы в сборной Польши.

Адам Навалка согласился возглавить национальную команду своей страны, сообщает ресурс Przeglad Sportowy. Польский футбольный союз и 64-летний специалист улаживают последние детали контракта.

Многие в Польше выступали за то, чтобы сборную снова возглавит местный тренер. Навалка согласен на контракт, по которому будет зарабатывать чуть более полумиллиона евро в год. Тогда как Андрей Шевченко требовал оклад в размере более чем двух миллионов евро в год. Вдобавок украинский специалист до сих пор не смог разорвать контракт с «Дженоа».

Навалка уже возглавлял сборную Польши в период с 2013-го по 2018 год. Его главное достижение — четвертьфинал Евро-2016.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Тренер сборной Украины по футзалу поблагодарил сербов
Тренер сборной Украины по футзалу поблагодарил сербов
Косенко: согласны только на победу над Казахстаном, хотя это команда мирового уровня
Косенко: согласны только на победу над Казахстаном, хотя это команда мирового уровня
Женская сборная Украины по футзалу узнала соперника по полуфиналу чемпионата Европы
Женская сборная Украины по футзалу узнала соперника по полуфиналу чемпионата Европы

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.

Теги:
Рейтинг:
0
Комментарии
Нет комментариев. Будьте первым!

Недавние статьи