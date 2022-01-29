Стало известно, кого назначат главным тренером сборной Польши вместо Шевченко

Андрей Шевченко всё больше отдаляется от работы в сборной Польши.

Адам Навалка согласился возглавить национальную команду своей страны, сообщает ресурс Przeglad Sportowy. Польский футбольный союз и 64-летний специалист улаживают последние детали контракта.

Многие в Польше выступали за то, чтобы сборную снова возглавит местный тренер. Навалка согласен на контракт, по которому будет зарабатывать чуть более полумиллиона евро в год. Тогда как Андрей Шевченко требовал оклад в размере более чем двух миллионов евро в год. Вдобавок украинский специалист до сих пор не смог разорвать контракт с «Дженоа».

Навалка уже возглавлял сборную Польши в период с 2013-го по 2018 год. Его главное достижение — четвертьфинал Евро-2016.

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