Стало известно, кого еще Петраков включил в расширенный список сборной на матч с Шотландией

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков сформировал список из 36 фамилий, которые попадут в расширенный список национальной команды, которая готовится к полуфинальному матчу стыковых игр отбора ЧМ-2022.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, главный тренер из состава молодежной сборной Украины рассчитывает не только на Михаила Мудрика из «Шахтера». Также документы на британскую визу будут отправлены на защитника «Динамо» Александра Сироту и голкипера донецкого «Шахтера» Анатолия Трубина.

Напомним, что в конце марта молодежная сборная Украины проведет два матча в квалификации на Евро-2023 против Армении (24 марта) и Франции (29 марта).

Матч плей-офф отбора на ЧМ-2022 Шотландия – Украина пройдет 24 марта.

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