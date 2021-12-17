Стало известно, кого еще «Динамо» готово продать в нынешнее межсезонье

В нынешнем межсезонье киевское «Динамо» может продать не только защитника команды Виталия Миколенко, который уже проходит медосмотр в «Эвертоне».
Как стало известно Meta-ratings.com.ua, столичный клуб с одобрения Мирчи Луческу готов расстаться с еще тремя игроками первой команды «Динамо». Речь идет о полузащитниках Викторе Цыганкове, Карлосе Де Пене и Беньямине Вербиче.
По имеющейся информации, в случае достойных предложений по этим игрокам, клуб рассмотрит продажу Цыганкова, Вербича и Де Пены. Агентами футболистов соответствующая работа в этом направлении также уже началась.
Ранее мы сообщали о том, что полузащитник киевлян Георгий Цитаишвили, который осеннюю часть сезона выступал на правах аренды в одесском «Черноморце», попал в сферу интересов чемпиона Словакии.
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