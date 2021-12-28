Стало известно, когда выйдет фильм «Национальная команда» о сборной Украины

Документальный фильм «Национальная команда» выйдет в прокат в конце апреля 2022 года.



Это картина об истории создания сборной Украины и ее выступлениях с 1992 по 2022 год.

В фильме снялись Андрей Шевченко, Александр Шовковский, Олег Блохин, Йожеф Сабо, Леонид Буряк, Юрий Калитвинцев, Владислав Ващук, Алексей Михайличенко, Руслан Ротань, Андрей Пятов, Тарас Степаненко, Андрей Воробей, Артем Милевский, Дмитрий Михайленко, Вячеслав Шевчук, Александр Зинченко, Роман Яремчук.

Сьемки проходили в США и Украине. Он снят при поддержке Государственного агентства Украины по кино.

Режиссер и продюсер – Владимир Мула. Сценарист – Николай Васильков.

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