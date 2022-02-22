Стало известно, когда УЕФА огласит решение по жалобе россиян после полуфинала Евро

Европейский футбольный союз на прошлой неделе завел дело против Украинской ассоциации футбола по итогам поведения украинских болельщиков на полуфинальном матче чемпионата Европы-2022 по футзалу между сборными Украины и России.
Рассмотрение дисциплинарного производства началось после жалобы российского футбольного союза, который посчитал, что украинские фанаты нарушили дисциплинарный регламент УЕФА. По мнению РФС, в адрес российской сборной с трибуны с украинскими болельщиками звучали кричалки, которые «разжигали ненависть по национальному признаку», а также «высказывали призывы к убийству российских граждан».
Как стало известно Meta-ratings.com.ua, дисциплинарный комитет УЕФА уже рассмотрел это дело, однако ввиду широкого резонанса этого вопроса и нынешней ситуации вокруг двух стран, вердикт будет озвучен в первой декаде марта.
Напомним, что сам матч завершился победой сборной России со счетом 3:2.
Ранее президент украинской ассоциации футзала Сергей Владыко в эксклюзивном интервью прокомментировал информацию о том, что УЕФА открыл дисциплинарное разбирательство в отношении УАФ из-за поведения украинских болельщиков.
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