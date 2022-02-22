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Стало известно, когда УЕФА огласит решение по жалобе россиян после полуфинала Евро

Игорь Яслик
Игорь Яслик
22.02.2022
12:57

Европейский футбольный союз на прошлой неделе завел дело против Украинской ассоциации футбола по итогам поведения украинских болельщиков на полуфинальном матче чемпионата Европы-2022 по футзалу между сборными Украины и России.

Рассмотрение дисциплинарного производства началось после жалобы российского футбольного союза, который посчитал, что украинские фанаты нарушили дисциплинарный регламент УЕФА. По мнению РФС, в адрес российской сборной с трибуны с украинскими болельщиками звучали кричалки, которые «разжигали ненависть по национальному признаку», а также «высказывали призывы к убийству российских граждан».

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, дисциплинарный комитет УЕФА уже рассмотрел это дело, однако ввиду широкого резонанса этого вопроса и нынешней ситуации вокруг двух стран, вердикт будет озвучен в первой декаде марта.

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Матч Украины и России на футзальном Евро получился скандальным

Напомним, что сам матч завершился победой сборной России со счетом 3:2.

Ранее президент украинской ассоциации футзала Сергей Владыко в эксклюзивном интервью прокомментировал информацию о том, что УЕФА открыл дисциплинарное разбирательство в отношении УАФ из-за поведения украинских болельщиков.

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