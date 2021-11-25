Стало известно, когда состоятся перенесенные матчи в Первой лиге

Пяти командам осталось доиграть перенесенные матчи.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, соревновательная программа 2021 года в Первой лиге будет закрыта уже в ближайший понедельник, 29 ноября. В этот день состоятся матчи «Краматорск» — «Альянс» и «Оболонь» — «Металлист». В декабре игр не предусмотрено.

Таким образом, матчи «Оболонь» — «Альянс» (2-й тур), «Краматорск» — «Волынь» (10-й тур), «Краматорск» — «Полесье» (13-й тур) и «Олимпик» — «Полесье» (14-й тур) будут сыграны уже весной.

Турнир в Первой лиге стартовал 24 июля. Заключительный тур запланирован на 21 мая (базовый день).

Лидирует «Металлист» (50 очков), на втором месте «Кривбасс» (41), на третьем — «Оболонь» (33), на четвертом — «Альянс» (30). В зоне прямого вылета находятся «Кремень» (13 очков), «Ужгород» (15), «ВПК-Агро» (16) и «Агробизнес» (20), в зоне стыковых матчей за сохранение прописки в дивизионе — «Краматорск» (22).

Ранее наш сайт сообщал, что «ВПК-Агро» готовится к матчу за 6 очков без трех защитников.

Также стало известно, что аутсайдер Первой лиги расстался еще с одним игроком.

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