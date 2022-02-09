Стало известно, когда Соломон вернется в общую группу «Шахтера»

Полузащитник «Шахтера» Манор Соломон в интервью Shakhtar TV рассказал о перенесенной в США операции и назвал сроки возвращения в общую группу.

«У меня были хронические проблемы на протяжении длительного времени, из-за которых я очень страдал. И наконец-то удалось выяснить, в чем же причина, и направить меня на операцию в США. Все прошло хорошо, я практически восстановился и буквально через неделю вернусь в общую группу.

Первая часть восстановления прошла в США и Израиле, оно предусматривало легкие нагрузки. Сейчас же я занимаюсь с фитнес-тренером клуба. Это очень тяжелая работа, приходится много бегать. Но, думаю, через неделю уже смогу вернуться в общую группу», - цитирует Соломона пресс-служба клуба.

В текущем сезоне УПЛ 22-летний Соломон в составе «Шахтера» провел 16 матчей, в которых забил 4 мяча и сделал 1 результативную передачу.

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