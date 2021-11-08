Стало известно, когда Шевченко проведет первую тренировку в «Дженоа»

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко возглавил клуб Серии А «Дженоа». 45-летний украинский специалист сегодня, 8 ноября, прибудет в Геную.

Ожидается, что первую тренировку в «Дженоа» Шевченко проведет 9 ноября. Также будет присутствовать Мауро Тассотти, с которым Шевченко работал в сборной Украины.

Презентация Шевченко для прессы должна состояться на стадионе «Луиджи Феррарис», сообщает buoncalcioatutti.it.

Также ожидается, что в штаб Шевченко войдут Луиджи Ночентини и Андреа Малдера.

На посту главного тренера «Дженоа» Шевченко дебютирует 21 ноября – домашним матчем с «Ромой», которую возглавляет Жозе Моуринью.

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