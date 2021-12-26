Стало известно, когда «Прометей» узнает соперника в плей-ин Лиги чемпионов

Президент «Прометея» Владимир Дубинский сообщил, что матч баскетбольной Лиги чемпионов между испанской «Манресой» и израильским «Хапоэлем» снова перенесли.

«Наш менеджер сообщил, что игру «Манресы» и «Хапоэля» в Лиге чемпионов перенесли на 4 января, а это значит, что соперника нашей команды по плей-ин мы узнаем не раньше этой даты.

Первая игра состоится не 4 января, как планировалось, а 11 января. Для нас это не очень приятная новость, хотя у тренерского штаба будет больше времени подготовиться, а у игроков больше времени отдохнуть и восстановиться», – написал Дубинский в фейсбуке.

Напомним, что ранее матч между испанской «Манресой» и израильским «Хапоэлем» перенесли с 22 на 29 декабря из-за вспышки коронавируса в испанской команде.

«Прометей» в плей-ин сыграет с командой, занявшей второе место в группе В. На вторую позицию претендуют «Хапоэль», турецкая «Каршиака» и польская «Сталь Острув Велькопольски».

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