Стало известно, когда Палата споров УАФ рассмотрит «дело Калитвинцева»

ФК «Десна» обратился с жалобой из-за подписания «Александрией» полузащитника Владислава Калитвинцева, который был связан контрактом с черниговцами.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, Палата по разрешению споров УАФ рассмотрит этот вопрос 9 февраля.

По имеющейся информации, пока что нет решения в этом деле Комитета по вопросам статуса и трансферов футболистов, в который обращался Владислав Калитвинцев со своими аргументами о невыполнении «Десной» условий контракта.

Ранее президент «Десны» Владимир Левин поделился информацией о ситуации с Владиславом Калитвинцевым, который из-за долгов по зарплате покинул черниговскую «Десну» и прибыл в расположение «Александрии».

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