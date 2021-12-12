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Стало известно, когда наступит ясность с будущим «Черноморца»

Артем Омельяненко
Артем Омельяненко
12.12.2021
20:53
Новость
Эксклюзивы
Стало известно, когда наступит ясность с будущим «Черноморца»

Футболисты «Черноморца» ушли в отпуск, который неизвестно когда закончится.

Несмотря на победу в 18 туре чемпионата УПЛ над «Mеталлистом 1925» (2:1), футболисты «Черноморца» продолжают находиться в зоне вылета.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, 12 декабря футболисты ушли в отпуск и должны получить дополнительную информацию по смс, когда возобновят подготовку к весенней части чемпионата.

По имеющейся информации, конкретика в этом вопросе может появиться на следующей неделе, 15 декабря. К этому дню, скорее всего, прояснится ситуация как с будущим клуба в лице его новых руководителей, так и с 16 футболистами киевского «Динамо», выступающими за «Черноморец» на правах аренды до конца сезона.

Напомним, что «Черноморец» занимает в чемпионате УПЛ 13 место, набрав 14 очков.

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